Facebook viral: ¿Bon Jovi anuncia concierto en Perú al estilo de Tapir 590? Aquí la verdad [FOTOS]

Una reciente publicación de Facebook ha emocionado a miles de fanáticos peruanos de la banda estadounidense Bon Jovi puesto que luego de 9 años de ausencia en el Perú, la agrupación volverá para brindar un concierto en el Estadio Nacional de Lima.

Sin embargo, la sorpresa ha sido mucho más grande tras ver dicho anuncio en Facebook, donde un pequeño detalle hizo creer a miles que el polémico personaje peruano conocido como ‘Tapir 590’ sería parte de tan esperado concierto. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo contamos todo.

Tal como se anunció en Facebook, la banda estadounidense liderada por Jon Bon Jovi volverá a Lima para brindar un concierto el próximo 2 de octubre de este año; sin embargo, la sorpresa ha sido mucho más grande para cientos de peruanos ya que el anuncio de tan esperado concierto no hizo otra cosa más que recordar al polémico ‘Tapir 590’, por una palabra compartida en dicha publicación que ya es viral.

Y es que en el anuncio compartido en el Facebook oficial de Bon Jovi, se pudo registrar que la banda mencionó su paso por el Perú como parte de su gira ‘This House Is Not For Sale”, en la que mencionó la preventa para su club de fans el próximo 14 de marzo; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en dicha red social la palabra ‘mascota’ quedó plasmada en dicha publicación viral.

Como bien se sabe, hace solo algunas semanas atrás, un polémico personaje peruano se ha vuelto famoso en Facebook y otras redes sociales por mostrar su ‘acaudalada’ vida y por llamar ‘mascotas’ a sus seguidores, nos referimos al ‘Tapir 590’, un joven que está que arrasa en vistas en las diversas redes sociales.

En la publicación de la banda estadounidense podemos ver que la palabra ‘mascota’ está reflejada en dicho anuncio de Facebook; algo que no pasó desapercibido por los usuarios quienes no dudaron en comentar este hecho.

Sin embargo, algunos fanáticos mucho más minuciosos se dieron cuenta que todo se trató de una equivocación ya que la publicación compartida en el Facebook de Bon Jovi está en inglés y en la fecha de la pre venta del concierto se menciona la palabra ‘PET’, la cual ha sido traducida por Google Chrome como ‘mascota’.

Cabe resaltar que la palabra PET, en este caso llegaría a aplicarse para ‘Peru Time’, la cual se usa como indicador de la zona horaria. En Facebook, algunos usuarios llegaron a creer que el polémico ‘Tapir 590’ sería parte de este show, por lo que quedaron más que ‘tranquilos’ al conocer que todo fue un error del traductor de Google Chrome.