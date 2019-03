Facebook viral: joven quería salir con amigos y su novia toma radical decisión para impedirlo [VIDEO]

A través de la red social de Facebook se compartió un video que se ha vuelto viral, debido a que muestra la radical decisión que tomó una chica cuando su novio, quien le comentó que quería salir con sus mejores amigos por un día. Este hecho generó todo tipo de comentarios en miles de usuarios.

El video fue publicado por la página de Facebook llamada ‘Ridiculousness’, que por el momento cuenta con más de 250 mil reproducciones y varios comentarios de usuarios, que no podían creer la acción que realizó la chica con su enamorado.

Como se aprecia en las imágenes de Facebook, la muchacha estaba paseando con su enamorado, quien le había expresado sus deseos por querer salir con sus mejores amigos; sin embargo, esta idea no le agradó por sus antecedentes.

Al parecer, el joven le habría sido infiel a su enamorada, por este motivo, ella no confiaba en él y cuando le manifestó la fiesta, tomó una radical decisión que la convirtió en la protagonista del viral de Facebook.

Horas antes que el joven asista a la fiesta de sus amigos, dio un paseo en compañía de su enamorada. Tal como se observa en el video de Facebook, ambos estaban cerca de la playa, pero hubo un detalle que llamó la atención.

La muchacha le había colocado una correa, que parecía una mochila; a su enamorado, con la finalidad que no se vaya a divertir con sus amigos, por sus supuestos antecedentes. Este hecho causó sorpresa en las personas que se encontraban en el lugar y no dudaron en grabar para compartirlo en Facebook.

Miles de usuarios no pararon de reír con la escena protagonizada por la pareja, tras ver las imágenes en Facebook, donde el joven no parece animado por llevar la correa, asimismo, por no asistir a la fiesta.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook: