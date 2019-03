Facebook: community manager fue despedida por un filtro de 'gatito' a gobernador de México [VIDEO]

A través de Facebook se hicieron virales las imágenes del gobernador del estado méxicano de Guerrero, Héctor Astudillo, con un filtro de 'gatito' en su rostro, que provocó la risa de miles de usuarios, sin embargo, la community manager le costó caro que las fotos y video se publicaran ya que fue despedida.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, llegó al balneario de Acapulco para cumplir con un evento público, que fue transmitido e vivo por uno de sus trabajadores a través de la red social de Facebook, no obstante, el empleado le colocó un filtro de orejas de gato al gobernante.

Pese a que en la transmisión solo se conectaron 11 personas, fue suficiente para que las imágenes se hicieran virales en las redes sociales, por lo que el gobierno tomó duras medidas para sancionar a los responsables.

Uno de las sanciones fue despedir a la encargada de las redes sociales del ayuntamiento de Acapulco, Iris Gómez, pese a que ella no fue quien realizó la transmisión. "Me vinculan que quería hacer una grosería al gobernador. No hubo dolo, la relación con el estado y el ayuntamiento es buena, de trato amable y no fue para dañar la figura del gobernador", indicó Gómez en una entrevista con un programa de radio local.

Asimismo, asumió su responsabilidad por ser la encargada: "Me hago responsable de las acciones que realiza mi equipo. Respeto a mi compañero, sé que fue un error, que lo comete cualquiera, no es justificable, pero no fue planeado".

A través de un comunicado viralizado en Facebook, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, informó del despido a la persona por “falta de respeto a la investidura de autoridades”.