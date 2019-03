Facebook: investigador queda en shock al ver un enorme cocodrilo cerca a él [FOTOS]

Impactante. Una publicación de Facebook fue compartida por un investigador de animales y rápidamente se hizo viral, ya que muestra el increíble hallazgo que realizó en un campo de Estados Unidos. El biólogo quedó impactado con un gigantesco cocodrilo de más de 300 kilos.

Miles de usuarios, luego de ver la fotografía viral en Facebook, presumieron que se trataba de una ‘noticia falsa’ que había sido editada en Internet; sin embargo, este hecho se confirmó con la entrevista que realizó el periódico Cordele Dispatch con el investigador que se topó con el gigantesco animal.

Un cocodrilo que tenía una longitud de casi cuatro metros y pesaba unos 317 kilogramos, fue encontrado caminando cerca de una zanja por Brent Howzer, un biólogo que compartió en Facebook la foto que se tomó con el enorme reptil.

Según las declaraciones del investigador de animales, Howze midió al cocodrilo a 13 pies y 4 pulgadas de largo con una circunferencia de pecho de 57 pulgadas. Los cálculos del profesional indicaron que el cocodrilo pesaba aproximadamente 700 libras.

"Aparentemente, muchas personas piensan que es falso, pero les puedo asegurar que no". "Soy el que está en la foto, y probablemente puedas decir que no me acerqué demasiado", aseguró Brent Howze, el biólogo de la fotografía viral de Facebook y otras redes sociales.

De acuerdo con las palabras del testigo, el cocodrilo se encontraba delicado de salud por lo que tuvo que ser sacrificado. "Era un animal muy viejo en mal estado corporal con lo que parecían ser heridas de bala", indicó Brent. Él indicó que la único manera para que estos reptiles alcancen gran tamaño es evitar a los humanos.

Mira aquí la fotografía viral. Recuerda que para ver nuestra notagalería, donde encontrarás algunos cocodrilos en referencia, lo único que tienes que realizar es deslizar la foto hacia la izquierda.

Aquí te presentamos un video publicado hace dos años en donde se muestra a un leopardo cazando a un cocodrilo.

En esta nota te compartimos un video viral de YouTube que muestra a un gigantesco cocodrilo que fue atrapado en Australia.