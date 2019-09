YouTube: científicos visitan selva de Perú y descubren enorme tarántula que devoraba a zarigüeya [VIDEO]

Si pensaste haber visto todo, estás equivocado. Miles de usuarios en YouTube quedaron más que impresionado con un reciente video viral que se compartió en una canal de vida salvaje, en las imágenes se logra ver una macabra escena donde un hambrienta tarántula devoró sin piedad a una zarigüeya. El arácnido capturó a la presa y este hecho dejó impresionado al científico que captó el registro.

Según la descripción del visual que fue compartido por la cuenta ‘Nat Geo WILD’ en YouTube, un investigador que incursionaba por la selva de Perú encontró a una increíble escena que pudo registrarla a través de su cámara de video para luego compartirlo en las redes sociales.

Inicialmente se logra ver en la documentación a una tarántula llevando a un enorme animal, los usuarios de YouTube presumieron que se trataba de una rata; sin embargo, cuando la cámara enfoca el rostro del pequeño animal se pudo registrar que se trataba de una zarigüeya.

"Durante una encuesta nocturna en el bosque peruano, los científicos vieron a una araña atrapar esta extraordinaria comida", describió la publicación de YouTube como referencia para sus seguidores de la mencionada red social.

Esta reciente publicación tiene en las redes sociales menos de 24 horas de su difusión y cuenta con más de mil visualizaciones y cientos de reacciones de los amantes por los arácnidos, quienes compartieron sus comentarios.

“¡No, no, no, no! Jamás imaginé ver algo así. Adoro la naturaleza y a estos increíbles animales”, Qué hermoso recorrido pudo traer la selva de Perú”, “Imaginar que una tarántula se apodere de tu cama es terrorífico”, fueron algunos de los mensajes que compartieron los cibernautas en YouTube, quienes no dudaron en mostrar su asombro ante tan increíble criatura que devoraba a este roedor.

Tal como se reveló en este video de YouTube, el grupo de investigadores se encontraban en esta zona de la selva de Perú para hacer un estudio y del mismo lograron encontrar que las depredaciones de artrópodos representan una sorprendente cantidad de mortalidad entre los vertebrados amazónicos.

Según se precisó en dicho video de YouTube, la araña mygalomorph es la que podemos ver en dicho material viral; esta araña amazónica tiende a depender de mandíbulas modificadas, colmillos masivos y veneno para capturar vertebrados.

Aquí te compartimos el video viral de YouTube que fue documentado por un científico que se encontraba investigando en el norte del Perú, junto con un grupo de colegas de la Universidad de Michigan. Según se reveló, el equipo estudiaba las interacciones entre artrópodos y pequeños vertebrados en una selva tropical amazónica de tierras bajas.

La noticia sobre este inesperado descubrimiento en la selva de Perú ha dado la vuelta al mundo y un importante medio internacional ya ha informado y profundizado sobre este inesperado descubrimiento. CNN en Español ha compartido dicho video en YouTube donde también resalta la ferocidad con la que ataca este arácnido.

