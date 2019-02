Facebook: conmovedor llanto de un perro que ve a su compañero herido en la pista impacta a miles [VIDEO]

Miles de usuarios de Facebook y amantes por los animales quedaron impactados con el video viral que se difundió en la plataforma. El llanto de un perro conmovió a miles en las redes sociales, un can intentó reanimar a su compañero que había sido atropellado en las pistas de México.

La filmación viral de Facebook fue compartida por la página 'Vida animal', donde miles de internautas aprovecharon la publicación para compartir sus comentarios de indignación ante un hecho que aparece con frecuencia en las redes sociales.

"Esta mañana que caminaba para el trabajo, me topé con esta escena que me sacó lágrimas. Este perro no continúa su recorrido sin su amigo que terminó herido", se leyó en la descripción que usó un residente de México, autor del video viral.

Inicialmente en el clip se logra escuchar los aullidos del perruno tras ver que su compañero no podía continuar con la marcha. Se presume que el animal sufrió un accidente en la carretera y a través de las imágenes del video viral se logra apreciar que ni un conductor retiene su vehículo para ayudar a los cachorros.

"Este hecho es indignante, no hay persona que pueda ayudar a estos pobres animales", "Este video que hizo llorar", "El amor más puro y sincero es el de un animal", fueron algunos de los comentarios de los internautas en Facebook.

Si quieres ver nuestra notagalería con imágenes de este conmovedor momento que protagonizaron dos perros, lo único que tienes que hacer es deslizar la imagen principal hacia la izquierda.

Aquí te compartimos el video viral de Facebook que también fue difundido en Instagram por la página 'petzzuniverse'.