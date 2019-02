YouTube viral: reaparece el perro que fue rescatado por su amo de las aguas congeladas [VIDEO]

El famoso video viral que se compartió vía YouTube del increíble rescate que hizo un valiente hombre para salvar la vida de su mascota, quien cayó a un lago congelado del estado de Michigan en Estados Unidos vuelve a hacer noticia en las redes sociales tras publicarse una fotografía actual de la mascota.

El 27 de enero en YouTube, Facebook y otras páginas de Internet se compartió un video que alarmó a miles de internautas que vieron la admirable reacción que tuvo un hombre que había saltado al lago de Michigan, el cual se encontraba al punto de congelación debido a la ola de frío ártico que azota parte de Estados Unidos.

Tras la conmovedora noticia que dio la vuelta al mundo, miles de usuarios aplaudieron el increíble acto que tomó el protagonista del video viral de YouTube, quien salvó la vida de un perro de nombre 'Pika', un carrocho de apenas nueve meses.

A través de una fotografía que se viralizó en las redes sociales, cientos de personas recordaron el video viral, y compartieron la imagen actual del cómo luce 'Pika'. La policía de Chicago emitió un mensaje para los usuarios por medio de cuenta en Twitter.

"La policía de Chicago rescató a un hombre el domingo que saltó al lago Michigan para salvar a su perro de 19 libras, Pika. Tanto el hombre como el perro están bien", detalló la publicación que realizó la cuenta de los efectivos de Estados Unidos.

Chicago Police rescued a man on Sunday who jumped into Lake Michigan to save his 19-lb dog, Pika. Both the man and the dog are doing well. See body camera footage of the rescue by following the link below #ChicagoPolice #CPD https://t.co/W5saE9B5nT pic.twitter.com/Z4RCFgxv3V