San Valentín: 25 imágenes para enviar a tu pareja

Por el Día de San Valentín, envía a tu pareja una de las 25 imágenes de amor que te recomendamos en esta nota.

El Día de San Valentín también puede celebrarse enviando imágenes de amor. Agrega a la sorpresa que tienes planeado regalar en el día de los enamorados una de las 25 que te presentaremos en esta nota.

Asimismo, recuerda que es práctico y económico, y no perjudicará tu presupuesto. Pero repetimos, ese detalle es un agregado a la sorpresa que piensas darle o a los planes que tienen para ese día.

PUEDES VER Regalos para San Valentín: 20 opciones para asombrar a tu pareja

En línea con ello, te dejamos en esta publicación las mejores 20 imágenes de San Valentín para enviar a tu pareja. Estamos seguros que encontrarás el que se adecúe al momento en que esté pasando tu relación y a los gustos de esa personita.

Aclaramos que dichas postales no han sido elegidas de manera rápida y con desgano. Hemos seleccionado las que tienen un buen mensaje de amor sincero, exento de discursos tóxicos o cursis (algunos de ellos exageran en el discurso de entrega a su ser amado).

¿A qué nos referimos? Por todo internet circulan algunos contenidos “amorosos” que demuestran en realidad obsesión por su pareja, justificación de celos y posesión. Hemos evitado ellos porque consideramos que no son referentes de lo que realmente significa amor. Brindamos ejemplos de lo que no encontrarás como imágenes de San Valentín en esta nota:

-16 horas pienso en ti, 8 sueño contigo.

-El que no tiene celos no está enamorado. Te amo.

-Los celos aparecen cuando de verdad te importa alguien.

-Eres mi todo y de nadie más. El amor no se comparte. Feliz Día de San Valentín.

Aunque parezca increíble, esas frases rondan por las redes. Por nuestro lado, consideramos que es mejor evitar compartir tales enunciados en la lista de buenos ejemplares y sí agregar los que reflejan la pureza.

Por su parte, otro mensaje que sugerimos que evites es “A pesar de los problemas, soy feliz a tu lado”. Si bien no es un discurso tóxico per se, puede hacerle recordar a tu pareja algunos malos episodios de la relación, y el 14 de febrero definitivamente no es para ello.

Y mucho peor si lo pones en la red social de él o ella, pues generarás una mala impresión ante sus amistades y familiares. Incluso los amigos en común que tienen podrían llegar a decirte que si tienen tantos inconvenientes deberían terminar sin tener la certeza sobre qué te referías. Por ello, es preferible no mandar unas postales de ese tipo.

Vale comentar que cuando hablamos de malos episodios nos referimos concretamente a discusiones que toda pareja puede tener producto de malos momentos, distintas personalidades, etc. No nos enfocamos en escenas de violencia física que desde todo punto de vista destruye toda relación y confianza.

Sin más preámbulo, invitamos a ver las mejores imágenes para enviar a tu pareja en el Día de San Valentín. Sabemos que ubicarás la correcta.