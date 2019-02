Facebook viral: joven pensó que chica lo estaba 'acosando' en tren, pero la verdad era otra [VIDEO]

A través de Facebook se compartió un video que ha generado todo tipo de comentarios e hizo reír a miles de usuarios, debido a que un joven pensó que una de las pasajeras del metro lo estaba ‘acosando’, pero quedó sorprendido al descubrir la verdad.

El muchacho viajaba tranquilo en el tren, cuando finalmente logró sentarse sintió que alguien le estaba 'acosando'; sin embargo, luego de unos minutos descubrió de lo que realmente se trataba y no paró de reír, lo cual quedó registrado en un video publicado en Facebook.

Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook, el muchacho viajaba en el metro del tren Tacubaya, ubicado en la ciudad de México, cuando aprovechó que estaba vació y sentarse en uno de los espacios, fue entonces que sintió que alguien lo estaba ‘acosando’.

Al principio trató de no hacer caso; sin embargo, cuando sintió que era constante se movió un poco ya que pensó que la muchacha quien estaba sentada a su costado era la responsable, pero se dio tremenda sorpresa después.

El verdadero responsable era un ‘pequeño gato’ que logró liberar su pata delantera para jugarle una divertida broma y que le tocaba la pierna al muchacho protagonista del viral de Facebook mientras viajaban en el tren.

Varios usuarios quedaron sorprendidos con las imágenes de Facebook que registraron la acción del tierno gato, que solo quería jugar, pero le dio tremendo susto la muchacho, quien pensó que lo estaban tocando en un primer momento.

Mientras en el video de Facebook se pueden leer algunos comentarios: “Todos hablando del ‘toqueteo’ del gato hacia el muchacho”, “que no culpen al animal, además parece que antes lo estaban molestando”, “yo le hubiera agarrado la patita y me la comía besos, que ternura”, me pareció muy divertida la escena”.

Aquí te dejamos en video viral de Facebook: