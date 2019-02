Facebook viral: niño hizo berrinche al saber que su mamá no lo iba a llevar a comer McDonald's [VIDEO]

Un niño se ha convertido en el nuevo protagonista de un video que se compartió en Facebook y ya se ha vuelto viral, debido a que tuvo un mal comportamiento al enterarse que su mamá no lo iba a llevar a McDonald's.

La madre del pequeño no cedió ante las súplicas de su hijo que se había portado mal y quería ir por comida rápida, pero no imaginó el berrinche que haría luego encima de su carro, lo cual desató su ira, tal como lo registró en un video de Facebook.

Como se aprecia en las imágenes de Facebook, el niño no tuvo mejor idea que sorprender a su madre subiendo encima de su auto, pero cuando se percató que lo estaban grabando decidió dar grandes saltos.

El niño creía que el auto era un trampolín, ya que no paraba de dar grandes brincos en la parte delantera, mientras los vecinos al escuchar los ruidos salieron a la puerta de sus casas para ver la acción del protagonista del viral de Facebook.

El video publicado en Facebook generó todo tipo de comentarios en miles de usuarios, ya que no entendían porque “las personas que estaban cerca no hicieron nada al respecto”, asimismo, los “padres no debieron permitirle el arrebato al niño”.

Además juzgaron la actitud de la persona que registró la acción del niño encima del auto, debido que se escucha sus carcajadas, algunos usuarios de Facebook le recomendaron que para la “próxima toque el timbre de sus vecinos para alertar y que haga algo para no tolerar el berrinche del pequeño”.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook: