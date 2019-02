Facebook viral: brutal paliza brinda mujer a adolescente que le tiró globo con agua [VIDEO]

Inesperada reacción. Un video publicado en Facebook, que fue grabado en la ciudad de Chachapoyas, nos muestra a una adolescente tirándole un globo de agua a una mujer que caminaba por la calle, sin imaginar que le darían una brutal paliza que ha provocado todo tipo de comentarios.

Según detalla Cajamarca Reporteros, la página de Facebook que compartió este video viral, las imágenes fueron captadas hace algunos días, cuando un grupo de adolescentes se encontraban lanzándole globos a los transeúntes que caminaban por las calles.

Pese a que se encontraba lloviendo, una de las adolescentes se percató de la presencia de una joven, cuya identidad es desconocida, y procedió a arrojarle un globo con agua, algo que molestó a la mujer, quien tuvo una violenta reacción, como puede apreciarse en este video viral publicado en Facebook.

El material audiovisual, que tiene más de 60 millones de reproducciones en Facebook, nos muestra cómo la joven agredida se enoja con la adolescente y comienza a patearla en el piso en repetidas ocasiones, ante la mirada asombrada de sus amigos carnavaleros.

La adolescente profundamente avergonzada, no tuvo más remedio que pararse y alejarse del lugar, mientras la joven le reclamaba por sus acciones. Este video provocó todo tipo de comentarios en Facebook, algunos a favor de la mujer y otros en contra.

"No apoyo la violencia, pero deben comprender que HAY personas que salimos a la calle por motivos ajenos al carnaval", "Bien hecho, aprendan a respetar, no todos quieren jugar y no se tiene porqué tolerar", "Se lo tiene bien merecido por mojar a alguien que obviamente no le está siguiendo el juego", son algunos de los comentarios en Facebook.

El video original publicado por Cajamarca Reporteros tiene más de 700 comentarios y ha sido compartido por 440 usuarios de Facebook, la mayoría de ellos se muestra a favor de la violenta reacción que tuvo esta mujer.

Mira aquí el video original de Facebook.