Vía YouTube: joven recrea a la perfección la voz del buzón de voz ante la sorpresa de miles

No lo vas a poder creer a menos que lo veas. YouTube es una de las redes sociales donde abundan curiosos videos que tienden a sorprender a sus usuarios, ya sea por sucesos inauditos o acciones de las personas que no se ven todos los días. En esta última está el clip de una joven, quien imitó a la perfección la voz que escuchamos todos cada vez que entramos en el buzón de voz de todos los celulares.

Si sueles comunicarte por teléfono con tus amigos y ellos no contestan, seguramente has escuchado la voz del buzón telefónico. Aunque no lo creas, existe una chica que imita a la perfección a esta grabación y su video causa furor en YouTube.

ElisaConnect, como se hace llamar esta chica en YouTube, publicó un video en el que podemos verla imitando la voz del buzón telefónico y diciendo las frases grabadas que a la mayoría de personas suele enojar muchísimo.

"Se ha comunicado con el número 9, 9, 0, 2... su llamada no puede ser contestada en este momento", esta es la frase que esta chica, al parecer de México, grabó y que dejó sin palabras a miles de personas en YouTube.

Vale resaltar que la joven que aparece en este video de YouTube no es la oficial, es decir, ella solo es una imitadora del buzón telefónico.

"El video dice que Hago la voz y eso es precisamente lo que hago. No soy la voz Oficial", se puede leer en la descripción de este video que superó los 5 millones de reproducciones en YouTube.