Facebook viral: descubre extraño pozo, lo revisa y queda aterrado por hallazgo terrorífico [VIDEO]

Con los pelos de punta. Así quedó el hombre que protagoniza este video viral de Facebook que fue grabado en México y que nos muestra el momento exacto en que descubren un extraño pozo y cuando lo revisan se llevan una escalofriante sorpresa que nadie hubiera imaginado.

Los transeúntes que caminaban por el lugar quedaban impactados al ver el extraño pozo de agua donde frecuentemente aparecían peces. Un joven aprovechó el momento para pescar; sin imaginar que, el protagonista del video viral, terminaría aterrado al ver a una 'criatura'.

¿De qué se trata? Un hombre con su uniforme de buzo ingresó al hondo pozo para lograr capturar animales marinos, al salir del lugar, se topó con el joven, quien no dudó en grabar este momento para compartirlo en su cuenta de Facebook y otras redes sociales.

"Un misterioso pozo viene con sorpresas, este buzo es un capo para atrapar peces con las manos", se leyó en parte de la publicación que se difundió en la cuenta 'WowImpress' en Facebook, donde se registró más de un millón de reacciones de los internautas.

Los usuarios de la plataforma al ver este insólito video viral que sorprendió a más de uno, no dudaron en compartir sus comentarios. "Para meterse dentro de un pozo para pescar se debe tener mucha valentía", "¿Este joven no es un pez? Me parece ver a tres criaturas jajaja", fueron algunos de los mensajes en la publicación.

Asimismo, este post en Facebook pasó por un proceso de edición ya que un internauta aprovechó las curiosas escenas para agregarle una música como fondo. En esta nota te comaprtimos el video en es tendencia en Internet.

Mira aquí el video viral en Facebook: