Facebook viral: lanzan cómic de la 'Chica Badabun' dónde descubre infidelidad de 'La Sirenita' [FOTOS]

Unas divertidas imágenes se compartieron en la red social de Facebook, el cual muestra el cómic de Lizbeth Rodríguez, más conocida como la ‘Chica Badabun’, conductora del programa de ‘Exponiendo Infieles’ de un canal de YouTube.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios de Facebook fue el caso que se presentaba en la caricatura, ya que se aprecia al príncipe Eric de ‘La Sirenita’ y a Vanessa, quien en realidad era la malvada Úrsula; en pleno altar a punto de casarse; recreando una escena de la película de Disney.

“Hola amigos ¿ustedes son pareja”, indica la ‘Chica Badabun’ en las imágenes de Facebook, luego cada uno se presenta, pero después Lizbeth Rodríguez le lanza una propuesta tentadora al príncipe Eric.

“200 pesos por checar tu Whatapp”, manifiesta la conductora de ‘Exponiendo Infieles’, pero cuando va revisar el celular descubre el nombre de Ariel, conocida como ‘La Sirenita’ una de las princesas de Disney.

Ante las constantes preguntas de la ‘Chica Badadun’ para saber la identidad de Ariel, el príncipe Eric intentó dar varias excusas que desató la furia de su futura esposa, Vanessa: “ah es una amiga de la prepa”, “nadie, es una amiga que no habla, no más me molesta por mensaje”.

Incluso en las imágenes de Facebook, la ‘Chica Badabun’ encuentra en el celular reveladoras fotos del príncipe Eric junto a ‘La Sirenita’. Esto hace que haga cambiar su decisión y corra a buscar al amor de su vida, dejando a Vanessa.

Al final del cómic publicado en Facebook, Lizbeth Rodríguez le entrega su dinero al príncipe Eric, quien se logra casar con la persona que más quiere, Ariel. Mientras, Vanessa se quedó tirada en el suelo, llorando por la decepción.

Cabe recordar que el canal de YouTube llamado ‘Badabun’ se volvió popular por su programa ‘Exponiendo Infieles’, conducido por Lizbeth Rodríguez, que tiene como finalidad entregar una fuerte cantidad de dinero, a cambio de revisar las conversaciones de las parejas.