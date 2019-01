Facebook: paloma sedienta recibió la ayuda de un hombre, quien se ganó los aplausos de miles

El mundo está lleno de gente de buen corazón, los cuales tienen tiernos gestos con las personas y, sobre todo, con los animales. En la mayoría de casos, estas acciones se vuelven virales en Facebook, como en otras redes sociales.

Por ejemplo, tenemos a personas que rescatan a perros heridos, para luego cuidarlos y presentarlos como curados. Por otro lado, personas que ayudan a pequeños gatos o incluso entre los mismos animales que terminan apoyándose a sí mismos. El siguiente viral de Facebook te mostrará como un hombre ayudó a una paloma de la manera más insólita.

Dos trabajadores se estaban disponiendo a salir para regresar a sus respectivas casas, cuando una paloma los sorprende y se deposita en un caño de agua, sin embargo, este estaba cerrado. Al ver la actitud del ave, uno de ellos decidió hacer una tierna acción, mientras su amigo se dispuso a grabarlo.

En las imágenes se puede ver como el hombre se acerca al dispensador de agua y aprieta uno de los botones para que empiece a salir el líquido. En ese momento,la paloma empieza a beber desde el pico durante varios segundos, ante la risa de la persona, quien se quedó maravillada por esto.

De manera automática, subieron el video a Facebook, donde los usuarios no esperaron para hacerlo viral. El clip ya cuenta con casi 3 mil 'me gustas' y un promedio de 20 mil compartidas, sin duda alguna, todo un 'boom' de las redes sociales. Por otro lado, los cibernautas se quedaron impresionados pues no supieron como el ave sabía que por ahí salía el agua.