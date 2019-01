YouTube viral: le regala $2000 a mendigo que le devolvió su billetera y esto sucedió [VIDEO]

Jamás lo imaginaste. Un mendigo en Estados Unidos se ha vuelto 'famoso' en YouTube, luego de que apareciera en un video viral devolviendo la billetera de un joven, quien sumamente agradecido le obsequió los $ 2000 que había dentro, sin imaginar lo que el vagabundo haría con ellos.

El material audiovisual, que tiene más de 192 millones de reproducciones en YouTube, fue grabado en una calle de Estados Unidos y nos muestra a un joven caminando frente a un mendigo, quien se percata de la billetera perdida.

Inmediatamente, el mendigo se pone de pie y todos en YouTube pensaron que se quedaría con el dinero del despistado muchacho; sin embargo, para sorpresa de propios y ajenos, el vagabundo decidió llamar al dueño de la billetera.

"Muchas gracias no me había dado cuenta", fueron las palabras de agradecimiento del joven, quien quedó sorprendido de la honradez del vagabundo, quien pese a no tener dinero, decidió devolver la billetera porque no era suya.

El dueño de la billetera no dudó en obsequiársela junto a todo el dinero que tenía dentro, unos dos mil dólares. El mendigo muy agradecido se retira del lugar y los realizadores del experimento social para YouTube deciden seguirlo, sin imaginar que se llevarían una sorpresa.

Como podrás apreciar en el video, que ha dejado atónitos a miles en YouTube, ya que en vez de gastarse el dinero en cosas para él, el mendigo decidió comprar comida para el resto de sus amigos, una acción desinteresada que fue muy aplaudida.