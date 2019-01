Twitter: encontró una rata en su puerta, pidió ayuda a su Municipalidad y termina troleada [FOTOS]

¿Qué harías si ves a una rata en tu casa? Seguramente, agarras una escoba y la matas. En este caso, no fue así. Una vecina de San Isidro realizó un insólito pedido hacia la Municipalidad a través de Twitter, para que la ayuden. Sin embargo, no encontró respuesta alguna pero sí muchos 'troleos' en esta red social.

"Llegué a mi casa y encontré una rata en la puerta. Llamé a la Municipalidad y me dijeron que no había personal para ayudarme. Tuve que salir con mi papá y un señor que buenamente nos ayudó. ¿Para qué está mi municipalidad?", publicó en su cuenta de Twitter.

Es sabido que, las redes sociales sirven para alzar y hundir a una persona. En esta ocasión, la usuaria Mafe Alvarez Calderón fue duramente trolleada por parte de los miles de usuarios. A primera instancia su tweet había pasado desapercibida, hasta que la cuenta 'Blankitos out of Context' le tomó 'screen' a esto y publicó en su cuenta.

En cuestión de segundos, los cibernautas le dieron 'con palo'. Y no solo la criticaron sino que también, se burlaron de ella y su pedido. "Aló Municipalidad de San Isidro, hay una mosca en mi sopa", "No sabía que la Municipalidad se encargaba de eso, de haberlo sabido no hubiese llorado cuando me encontré a una rata en mi casa", "¡Qué roche llamar a la muni para eso".

La usuaria recibió tantas críticas que no tuvo más remedio que cerrar su cuenta de Twitter, pues no soportó recibir comentarios de todo tipo. A continuación te dejaremos los mejores tweets, con los que te reirás por montón.

La amo, llegar a su edad con esa inocencia y sentido rosa de la vida debe ser magnífico. — El señor J que NO se casa con nadie. (@JorgeLu88100259) 21 de enero de 2019

Va a ser como la bruja del Olivar de San Isidro, la que bota a los niños de colegios estatales y cree firmemente en la existencia de los pokemones. — El señor J que NO se casa con nadie. (@JorgeLu88100259) 21 de enero de 2019

Se está peleando las gatos de mi barrio en la noche... Alo Muni, ayuda. #MiMunicipalidadEstaPara — Jose E. Soriano F. (@SithJesF) 21 de enero de 2019

Llamaré a serenazgo para que le saquen los piojos a mi hermanito. — f (@FerCabrejos) 21 de enero de 2019

Que le manda su carta a "mujer, casos de la vida real"...no puedo parar de reír. — José Luis (@joseluisentrux) 21 de enero de 2019