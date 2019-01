Facebook: sorprenden a monjas 'rockeando' al estilo de Queen en pleno comedor [VIDEO]

La fiebre de 'Bohemian Rhapsody' aún no pasa de moda entre los fanáticos de Freddie Mercury. Incluso unas monjas no fueron ajenas de este fenómeno y quisieron recrear una de las famosas canciones del artista. El video ha sido muy comentado en Facebook pues los usuarios se vieron sorprendidos por las hermanas.

"Hermosas las hermanas, siervas de Dios", "Qué buen gusto tienen las monjas", son algunos de los comentarios por parte de las personas, quienes no solo se sorprendieron por la coreografía sino que también, quedaron maravilladas. El video de Facebook tiene miles de reproducciones y es todo un 'boom' en las redes.

Las hermanas decidieron mostrar que su vida como monjas no es aburrida, por lo que recrearon la canción 'We Will Rock You'. El video empieza con algunas novicias sentadas en la mesa mientras aplaudían al ritmo de la música mientras que otras, hacían sonar el suelo con sus zapatos.

Cuando llegó la hora de entonar la mítica canción de Freddie Mercury, una de las hermanas resaltó más que otras pues comenzó a imitar al cantante británico, mientras las demás se empezaban a reír a carcajadas pues el show era muy divertido. Sin duda alguna, ellas saben cómo pasarla bien.

La mayoría de usuarios de Facebook resaltó el buen ambiente que viven las monjas pues saben darse un momento para la diversión. "No todo es orar, qué bueno que la pasan bien", "Todos tenemos nuestra alma de diversión y alegría", se puede leer en la publicación del video y aquí podrás verlo.