Facebook: Esta es la triste verdad de la paloma que bailaba frente a decenas de personas [VIDEO]

Una paloma dejó impactados a cientos de usuarios de Facebook y a decenas de personas en una calle de Estados Unidos, donde 'bailó' un pegajoso tema de Pharrael Williams. El video se volvió viral en la plataforma y ha generado que los internautas lo compartan en otras redes sociales. No obstante, la verdad es otra.

Las palomas son conocidas por alejarse de las personas, cuando un humano se acerca mucho a ellas, empiezan a correr o vuelan por el temor de ser atrapadas. Sin embargo, esta palomita sorprendió a miles de usuarios en Facebook cuando todos creyeron que estaba concentrada bailando el tema Blurred Lines, interpretado por un artista callejero.

En el clip se ve al pequeño animal saltando al ritmo de la música y rodeado frente a decenas de personas que empezaron a grabarla, sin acercarse a ella para continuar disfrutando del show. La Bourke Street de Melbourne, Estados Unidos, lució abarrotada de personas cuando estas vieron a la paloma.

No obstante, varios usuarios de Facebook identificaron que la tierna palomita, no estaba bailando, simplemente estaba caminando de un lado hacia el otro, pero parecía que bailaba debido a que no tenía una pata. La terrible verdad provocó un sentimiento de pena en los cibernautas, quienes lamentaron el hecho.

Por otro lado, otros bromearon sobre el suceso y dijeron: "Con una pierna, tiene más ritmo que yo" otro fue más hilarante y señaló: "La paloma está herida y piensan que bailan, pero si yo bailo, las personas piensan que estoy herido". No se sabe que fue lo que le ocurrió en su patita, pero aparentemente está recuperada.

El tema que bailaba el ave era Blurred Lines, interpretado por Pharrael Williams, Robin Thicke y el rapero T.I. lanzado en el 2013. Asimismo, la modelo Emily Ratajkowski, fue parte del videoclip subido a YouTube.

MIRA EL VIDEO AQUÍ: