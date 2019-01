Facebook: joven encuentra perro callejero, lo baña y descubre su gran secreto [FOTOS]

Un joven asiático se ha ganado la admiración de miles de personas en Facebook, luego de que compartiera una serie de fotos que cuentan un conmovedora historia que tiene como protagonista a un perro callejero que el muchacho encontró a punto de morir.

Según detalló el joven, cuya publicación se hizo viral gracias a Facebook, regresaba a su casa del trabajo, cuando de pronto encontró a un perro completamente sucio y malnutrido y como era amante de los animales decidió darle un poco de agua y comida.

Apenas vio la comida, el perro callejero se lanzó hacia ella y la devoró en segundos, luego le agradeció al joven lamiéndole el rostro. En vista de que era un can muy agradecido, el muchacho asiático decide adoptarlo, pero primero tenía que darle un baño.

Aunque tenía miedo de que lo mordiera, ya que parecía que nunca en su vida lo habían bañado, el joven se decidió limpiarlo con sus propias manos y luego de varios minutos sacando la mugre del pelaje del perro, finalmente el can estaba limpio.

Como podrás apreciar en las imágenes, que han sido compartidas por varias páginas de Facebook, al momento que fue encontrado, el perro no tenía mucho pelaje, por lo que el muchacho pensó que se trataba de un can común y corriente, algo que no le importaba.

Sin embargo, después de unas semanas, el pelaje del perro comienza a crecer y para sorpresa del joven asiático el can que encontró en la calle era un Husky siberiano, una raza muy popular por su aspecto similar al de los lobos.

Después de saber el secreto del perro que rescató de la calle, el joven decidió compartir fotos actuales de su querida mascota, la cual se muestra muy agradecida con su salvador, cuya historia ha sido compartida por muchas personas en Facebook.