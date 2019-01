Facebook: Joven va a fiesta con su 'Sugar Daddy' y no imaginó encontrar a su papá

Facebook siempre nos sorprende con cada historia que comentan los usuarios de esta red social. En más de una ocasión, estas se han hecho virales debido a acontecimientos tristes y en otros, graciosos. Como por ejemplo, la siguiente publicación de una joven quien encontró a su papá en el lugar más inesperado.

El hecho ocurrió en Chihuahua, México. Una señorita sorprendió a sus seguidores al colocar su rostro en una foto y, al costado, poner un lazo de luto. En cuestión de segundos miles se asustaron pues pensaron lo peor, sin embargo, al leer lo que decía su publicación de Facebook, se 'mataron' de la risa.

En la actualidad muchas mujeres se refieren a sus parejas mayores como 'Sugar Daddy', el cual es un hombre exitoso, adinerado y experimentado, es por ello que en esta oportunidad, la usuaria de Facebook, Món Aguilar, realizó una publicación particular y a la misma vez, graciosa.

"Esta soy yo, no me morí ni nada pero mi 'Sugar Daddy' me llevó a una fiesta con sus amigos y uno de ellos era mi papá", se puede leer en la descripción de las fotos. Esto remeció las redes sociales y no tardó en volverse viral pues llegó a ser compartido por casi 35 mil personas en cuestión de horas.

Los diversos usuarios de México y el resto del mundo se 'mataron' de la risa con la publicación y hasta se atrevieron a etiquetar a sus amigas para que no les pase lo mismo. Sin duda alguna, la historia de la joven al encontrarse a su papá, quien al parecer no sabía que uno de sus amigos salía con su hija, ha plantado una bomba en Facebook y aquí podrás ver los más divertidos comentarios.