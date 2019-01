YouTube viral: serpiente se aferra a la llanta de un camión y hombres hacen lo imposible por sacarlo [VIDEO]

Espeluznante hallazgo. Conductores se llevaron el susto de sus vidas en plena carretera ya que descubrieron a una enorme serpiente que vivía en las llantas de su camión. El preciso momento en que los hombre tratan de sacar al reptil fue grabado y el video se compartió en YouTube, donde usuarios volvieron viral las imágenes.

Este insólito hecho se registró en una carretera de Tailandia, donde fue presenciado por varios pobladores que quedaron aterrados al ver a la serpiente aferrándose a las llantas del enorme auto. Video de YouTube arrasa en vistas por mostrar cómo varios hombres lograron salvar a la criatura.

Un grupo de valientes pobladores vieron que un camión se detuvo en medio de una carretera pública en la provincia de Laem Chabang, en Chon Buri, Tailandia. Según la publicación del video en YouTube, el conductor del tráiler se detuvo para descansar de su largo viaje y durante ese momento un pitón subió al vehículo por el lado de la llanta.

Cuando el conductor trató de arrancar su remolque, este no quiso funcionar y a la vez escuchó un sonido extraño proveniente de la llanta trasera. Bajo del carro y revisó las zonas problemáticas, en ese instante se percató que una enorme serpiente "pitón" se aferró a una llanta.

El video viral fue grabado después que el chofer pidiera ayuda a un grupo de pobladores de la zona, quienes amablemente lo socorrieron. En las imágenes de YouTube se aprecia al grupo de hombres jalando al pitón para liberarlo de las llantas.

"No sé de dónde vino. Probablemente llegó cuando estacioné el auto y dormí anoche. Al principio, pensé que estaba muerto pero no lo está. Entonces, tres tipos por aquí vienen y me ayudaron. Se ofrecieron como voluntarios para dejar caer la serpiente en un campo abandonado cercano y dejar que vuelva a la naturaleza '', indicó el protagonista del video viral.

