Facebook: surfista vivió un mágico momento con varios delfines que saltaban a su lado [VIDEO]

Un joven de Estados Unidos se volvió tendencia en Facebook, luego que un dron lo grabara en el fantástico momento que surfeaba junto a unos delfines que saltaban a su lado y pasaban a través de las olas. Las imágenes fueron compartidas en otras redes sociales.

El dueño del dron, Craig Badger de 51 años, tenía temor que unos policías no lo dejaran grabar con su dron, que estaba utilizando en las costas de California, Estados Unidos; sin embargo, no les pareció nada mal que lo usara y decidieron irse a la playa.

Pasaron unos momentos cuando Craig vio a Alden Blair, un bombero que estaba surfeando, no obstante, no lo hacía solo, estaba acompañado de tres delfines que saltaban a su lado, creando imágenes como sacadas de un cuadro.

Los policías con los que habló Craig volvieron con sus bicicletas parándose en seco delante de él para asegurarse que haya grabado la espectacular escena, que se ha reproducido más de 3 millones de veces en Facebook y otras redes sociales.

Por otro lado Blair, el surfista, dijo que era habitual practicar ese deporte. "Los delfines son muy especiales, me recuerdan a mi abuela como si me cuidara en mi cumpleaños", dijo el hombre. Mientras Craig lo calificó como "lo más increíble que he visto" en sus cuatro años de filmación.

