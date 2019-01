Vía Facebook: mujer dedica canción a su hermano fallecido y miles se emocionan con la letra [VIDEO]

Emociona a todas las redes. Una joven compartió un video en Facebook, el cual tocó el corazón a miles de usuarios, ya que compuso una conmovedora canción para su hermano menor que falleció hace un tiempo atrás.

“Este tema se lo quiero dedicar a mi hermano Thiago que está en el cielo y para todas las personas que alguna vez perdieron a un hermano”, expresó la muchacha al comienzo de las imágenes de Facebook, que ya se han vuelto viral por el emotivo mensaje que logró transmitir en la letra de dicho tema.

Con unas lágrimas en los ojos, la joven sostenía unas hojas y empezó a cantar la canción para su hermano menor. “Me despierto y te saludo, te pido que me protejas, que del cielo me trasmitas mucha fuerza y fortaleza”, se escucha en Facebook.

“Extraño jugar al fútbol y jugar a las carreras, también abrazarte fuerte y apretarte hasta que vuelvas”, cantaba la joven, quien en algunas ocasiones miraba arriba para dedicarle cada palabra a su hermano quien había dejado de existir solo algunos meses atrás.

Una parte de la canción de la joven que publicó en Facebook, expresa sus sinceros sentimientos: “Los abrazos más sinceros me los dabas sin dudar, hoy te busco donde sea, necesito uno más, donde quiera que te encuentre yo sé que me vas a esperar porque todas las personas tenemos este final, jamás me iba a imaginar que no ibas a estar”.

Sin embargo, la muchacha se quebró y comenzó a llorar al decir una frase que conmovió a usuarios de Facebook. “Ese último ‘te amo’ no lo olvido nunca más”, indicó en unas sentidas palabras de la canción.

Al final del video viral de Facebook, la muchacha enseña el dibujo de su hermano y se le aprecia vestido con ropa deportiva del equipo de fútbol de su país, Argentina, además tiene el número “10”, igual que Lionel Messi.

Aquí te dejamos el desgarrador video que decidió dedicar esta joven a su querido hermano quien lamentablemente ya no la acompañará.