YouTube viral: una novia y su papá sorprendieron a sus 400 invitados con espectacular baile [VIDEO]

Gran sorpresa causó en YouTube, el baile de una novia y su padre quienes decidieron sorprender a todos sus invitados. La destreza de ambos, sus excéntricos movimientos y los distintos géneros que bailaron causó mucho impacto en los usuarios de la plataforma que rápidamente lo compartieron en sus redes sociales haciéndose viral.

Los más de 400 invitados a la boda de Mikayla Ellison Phillips se llevaron un divertido recuerdo luego de verla bailar junto a su padre más de un decena de pegajosos ritmos que causaron cientos de palmas.

Empezaron el tradicional baile con una melodía muy lenta, pero súbitamente la canción cambia a la conocida melodía de 'U can´t touch this' del artista Mc Hammer, generando la sorpresa de sus invitados. El papá de Mikayla aprovecha en sacar dos lentes de sol: uno se lo da a su hija y otro se lo pone él mientras se quita su terno.

La euforia de los invitados se escuchaba en todo el salón y aumentó cuando ambos empezaron a bailar de forma muy dinámica y divertida. Tras ello, la canción 'Jump on it', que se hizo popular cuando el actor Will Smith la bailó en la exitosa serie de 'El Príncipe del Rap'.

Sin embargo, esto era solo el comienzo de los aproximadamente tres minutos que bailaron novia y padre para sus invitados, ya que bailaron más de una docena de canciones que eran acompañadas con las palmas y gritos de los invitados.

"La idea fue totalmente de mi papá; hablamos de hacer esto durante años. Era su sueño", dijo la novia. "Era la mayor y su única hija, por lo que era su única oportunidad, por lo que estuve de acuerdo".

La exitosa coreografía que hicieron ambos familiares, fue hecha por dos bailarines profesionales y han 'enloquecido' a miles de usuarios de YouTube y otras redes sociales.