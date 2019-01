Twitter: ¿El mejor punto del 2019? Tenista responde de espaldas en el Abierto de Australia [VIDEO]

El tenista inglés Daniel Evans fue el protagonista de un grandioso punto en el Abierto de Australia sorprendiendo a miles de usuarios en Twitter, en donde muchos piensan que sino es el mejor punto de la historia, podría ser el mejor de este año.

Este 2019 ha empezado con todo en el mundo del tennis, gracias al Abierto de Australia, uno de los campeonatos más importantes de este deporte, en donde Daniel Evans, de 28 años, ha realizado un sorprendente punto que puede ser considerado el mejor del año.

La grandiosa respuesta del inglés sucedió en las rondas clasificatorias del primer Grand Slam del año, contra el tenista austriaco Jurij Rodionov, quien casi sorprende a su rival con un tiro que, aparentemente era imposible de responder.

Era el primer set, cuando Rodionov, iba 4-2 abajo. Le tocaba sacar y disputaban un punto que lo pondría arriba 30-15. Sacó muy al centro haciendo que Evans responda con dificultad, Rodionov disparó nuevamente al mismo lugar, engañando a Evans quien se movía hacia su derecha, sin embargo, en última instancia el inglés logra reaccionar rápidamente, que devolvió el tiro de espaldas, dejando parado y sorprendido a Rodionov.

En el video subido a Twitter por el ATP Tour, se ve a los aficionados aplaudiendo el espectacular tiro de Daniel Evans. Los usuarios también celebraron esta anotación y bromearon diciendo que el punto fue de "otro nivel" o que el tenista "usó el ultra instinto" para realizarlo.

El disputado partido fue a favor de Evans (6-4, 3-6, 7-5), quien en su próximo encuentro enfrentará al italiano Paolo Lorenzi para continuar en la lucha para obtener el primer Grand Slam del año.

