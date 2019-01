¡Increíble! Crean avión temático de "Toy Story"

¿Eres un fan de "Toy Story" y quieres cumplir tu sueño de volar al infinito y más allá? Eso ya no será un problema. La aerolínea China Eastern Airlines y Sanghai Disney Resort crearon este fantástico avión donde podrás viajar como si estuvieras en la película, pues está completamente ambientado.

Hasta el último rincón del avión está personalizado. Los tripulantes reciben una comida para 'astronautas' o 'vaqueros', justo como 'Buzz Lightyear' o 'Woody'. Las aeromozas usan un uniforme al estilo de la ratoncita 'Mimí' y hasta el techo del avión está ambientado con las nubes de la habitación de 'Andy'.

Los audífonos y las bebidas son también temáticos de la película de Disney, y al terminar el vuelo recibirás una tarjeta conmemorativa. Incluso hay pequeñas muñecos que te puedes llevar de recuerdo. Una experiencia completa en el avión de Toy Story donde te podrás sentir como 'Jessie', 'Slinky', 'Lotso', 'Señor Cara de Papa', entre otros.

El famoso avión de Toy Story inició operadones el 28 de abril de 2018.Este increíble trayecto al más puro estilo de "Toy Story" se encuentra entre Shanghai y Pekin con rumbo a "Toy Story Land", el parque temático de la misma trilogía de Disney, en Hong Kong.

No es la primera vez que una aerolínea personaliza un avión, ya se había hecho como parte de una campaña para prevenir el cáncer, cuando se presentó un avión de The Avengers (Los Vengadores). En el 2014, una aerolínea taiwanesa informó la creación de una aeronave temática de Hello Kitty.