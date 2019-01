Facebook: joven salió con su 'crush', sin imaginar que el ex enamorado volvería por ella

En Facebook está circulando una trágica historia, la cual ha conmovido y divertido a muchos usuarios. Un joven estaba cumpliendo uno de sus sueños, pues había conseguido una cita con su 'crush', sin imaginar que un personaje inesperado aparecería para arruinar su momento especial.

Los usuarios suelen compartir todo tipo de videos de este calibre en Facebook. En muchos casos, son historias alegres, divertidas o de cámaras escondidas, por otro lado, están las tristes y conmovedoras. El siguiente clip que verás a continuación es una de ellas, incluso algunos usuarios se han sentido identificados.

Una joven había acabado con su ex debido a que se había ido al ejército para alistarse. Había pasado bastante tiempo cuando decidió rehacer su vida, sin embargo, en el fondo lo seguía amando. Es por ello que decidió darse una oportunidad y conocer a nuevas personas.

Cuando creyó haber elegido al correcto, decidió aceptar la cita que le propuso un joven, quien siempre estuvo enamorado de ella y ambos se dieron un tiempo para salir a comer. Todo iba bien, hasta que ocurrió lo impensado. El ex de la joven se apareció en pleno restaurante, dándole una gran sorpresa.

La muchacha no podía creerlo y se tiró a los brazos de su ex enamorado, pues siguió amándolo. El joven, no podía creerlo y se quedó atónito en plena mesa. Un usuario que se encontraba comiendo en el mismo restaurante vio lo ocurrido y no dudó en grabarlo para luego subirlo a Facebook.

Las imágenes han impactado a miles de usuarios, quienes no dudaron en compartirlo y hacerlo viral.