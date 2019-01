Doodle for Google: ¿Cómo el dibujo de una niña llegó a ser la imagen principal del buscador más usado del mundo?

Google en Estados Unidos apareció con un nuevo Doodle. Nos referimos al "Dino Doodle", el cual fue diseñado por una niña de segundo grado llamada Sarah Gomez-Lane. Ella fue la ganadora del concurso anual Doodle for Google 2018 y obtuvo el derecho de colocar su dibujo en el buscador más usado de todo el mundo.

Google anunció mediante su página principal que en la última década han recibido miles de dibujos para su concurso anual Google for Doodle, los cuales son un claro reflejo de los sueños y talentos que poseen los estudiantes de Estados Unidos y otros países del mundo.

En el 2018, Google manifestó que la temática era "Lo que me inspira" y fue así como recibieron Doodles que representan a los pequeños, como el amor por la familia, la comida, los juegos e incluso el respeto por la vida animal.

De entre todos los Doodles presentados, Google eligió el de una niña que adora los dinosaurios. "Hoy, estamos encantados de compartir el trabajo de nuestro ganadora de Doodle for Google 2018, en la página principal de Google en Estados Unidos: Sarah dibujó dinosaurios encantadores para resaltar su sueño de convertirse en paleontóloga. Nos enamoramos de las representaciones de sus dinosaurios, y quedamos impresionados por sus grandes ambiciones (incluso se podría decir que son del tamaño de un dinosaurio) para su futuro, especialmente a su corta edad", se puede leer en el comunicado del buscador.

Cabe mencionar que Google le entregó la suma de 30 mil dólares para una beca universitaria a la ganadora de Doodle for Google. Asimismo, la escuela primaria a la que pertenece Sarah Gomez-Lane recibió 50 mil dólares para gastar en tecnología.

Los jueces invitados este año para elegir al ganador de Doodle for Google fueron: Jimmy Fallon, presentador de "The Tonight Show", Kermit the Frog y la Maestra Nacional del Año 2018, Mandy Manning.

En caso desees participar en Doodle for Google, puedes dirigirte al portal doodle4google.com e ingresar tu diseño hasta el 18 de marzo de 2019.

Doodle for Google: Behind the Doodle

Todo sobre Sarah Gomez-Lanez, ganadora del Doodle for Google

Sarah Gomez-Lanes es una estudiante de segundo grado de Virginia, Estados Unidos. Su nombre saltó a la fama luego de ganar en el concurso Doodle for Google gracias a su dibujo inspirado en dinosaurios.

Tiene 7 años y asiste a la escuela primaria Pine Spring en Falls Church. Ella adora a los fósiles, motivo por el que piensa dedicarse a la paleontología.

"Las cosas en mi Doodle son mis dinosaurios favoritos. Los dinosaurios me inspiran a estudiar más para ser paleontólogo. ¡La pala es para mi futuro trabajo!", señaló Sarah Gomez-Lanes al consagrarse como la ganadora de Doodle for Google.

Su amor por el dibujo lo tiene por hace años. " Ella ha estado dibujando durante años. En casa, cuando está viendo la televisión, está allí con su crayón o lápices, creando cosas que vio en la televisión o en la escuela. Ella está constantemente creando", dijo su madre en una entrevista con The Washington Post.

Por su parte, Google calificó a Sarah Gomez-Lanes como todo un ejemplo. "Nos enamoramos de inmediato de la interpretación creativa de Sarah del tema 'D4G', su uso de dinosaurios para representar el logotipo de Google y sus grandes ambiciones para su futura carrera, especialmente a una edad tan joven", manifestó la compañía.

¿Qué es el Doodle for Google?

Doodle for Google, también llamado Google 4 Doodle, es una competencia anual en varios país. Es organizada por Google y en esta participan niños, quienes presentan dibujos para que estos puedan aparecer en la página principal del buscador.

Los únicos que pueden presentarse en el Doodle for Google son alumnos de jardín hasta doceavo grado y el ganador recibe 30 mil dólares en becas de estudios.

Asimismo, el diseño del vencedor de Doodle for Google aparecerá en la portada principal de Estados Unidos del buscador.

Recordemos que Google publica Doodles para fechas festivas; sin embargo, siempre hace una excepción cuando se trata del ganador de Doodle for Google.