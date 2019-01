Facebook: niños pensaron que vieron a Donald Trump, pero se trataba de un influencer [VIDEO]

Te reirás demasiado. Cientos de usuarios de Facebook fueron testigos del 'roche' que pasó un influencer mientras transmitía un video en vivo. Ellos no podían creer la respuesta que le dieron unos niños que supuestamente lo habían reconocido en la calle y habían provocado gran emoción en él.

Llegar a tener fama puede ser algo realmente sorprendente: las personas pueden reconocer por tu trabajo, así como hacer que tus opiniones lleguen a más personas e influirlas de manera positiva. Hoy en día, esta puede llegar gracias a las diferentes redes sociales que existen.

Los youtubers son una prueba de ello, ya que sus videos generan gran impacto y diferentes reacciones en los usuarios que los siguen. Hay algunos que poco a poco se ganan al público, aunque no es tan fácil puesto que hay en la actualidad muchísimos para cada tipo de gustos.

Por eso, un influencer latinoamericano, se alegró cuando dos niños lo saludaron emocionados. Ante el gran gesto, el joven decidió coger su celular y transmitir en vivo el momento para todos sus seguidores en Facebook.

"En estos momentos me acabo de encontrar con unos 'fans' que me reconocieron. Estoy orgulloso", dice emocionado el muchacho acercándose a los dos pequeños. Y luego les pregunta: "¿Quién soy?"; sin embargo, la respuesta no es la esperada, ya que los niños lo confundieron con Donald Trump, porque al igual que el presidente de los Estados Unidos, el joven tenía su cabello teñido de rubio.

El video de Facebook se volvió viral rápidamente teniendo varias reproducciones y decenas de reacciones, no solo por la insólita respuesta, sino también por el rostro incómodo del influencer.