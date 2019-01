Facebook viral: abuela recibe el regalo que siempre había querido después de 71 años [VIDEO]

Un joven compartió un video en Facebook que rápidamente se volvió viral y conmovió a miles de usuarios, en el cual muestra la reacción de su abuela, quien recibió el regalo que tanto había esperado por años.

La familia de la protagonista del viral de Facebook, aprovechó las celebraciones del ‘Día de Reyes’ para darle el regalo que había pedido cuando tan solo una niña y después de 71 años se le concedió su deseo.

El nieto de la abuela fue el responsable de compartir las imágenes a Facebook, quien describió que ella siempre había soñado tener una ‘Mariquita Pérez’, una muñeca fabricada en la década de los cuarenta, cincuenta y principios de los sesenta.

“El sueño de mi abuela era tener una Mariquita Pérez, que es una muñeca que cuando ella era pequeña sólo podían permitírsela las niñas ricas y ella se moría de envidia. 71 años después he podido hacer realidad ese sueño y esta ha sido su reacción, no sabéis lo feliz que me hace”, escribió el joven en su publicación de Facebook.

Como se observa en el video de Facebook, la anciana no esperaba recibir ese regalo y cuando terminó de romper el papel que cubría a la muñeca, no pudo contener la emoción, ya que no sabía que cosas decir.

"Oh, madre mía. Oh, oh. Madre de dios. Ha tardado 71 años pero ha venido", expresó la anciana de nombre Ana, al ver la muñeca que le habían regalo sus hijos junto a sus nietos, lo cual, cautivó a usuarios de Facebook.