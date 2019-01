YouTube: gato protege valientemente la tarjeta de crédito de su dueña 'loca por las compras'

Gracias a YouTube, miles de usuarios han sido testigos del tierno video de un gato que le quitó e intentó esconder la tarjeta de crédito de su dueña que quería realizar unas compras. La actitud del amoroso felino generó los aplausos de los usuarios en las redes sociales.

Los gatos también pueden ser lo mejores amigos de los seres humanos, al menos eso lo tiene claro Wolfe, un pequeño gato gris que aprovechó que su dueña Rachel Gray estab distraída y cogió su tarjeta de crédito de la mesa, para que ahorre en vez de salir de compras.

La actitud del felino le sorprendió a Rachel, quien se molestó e intentó quitarle la tarjeta de crédito ubicada entre sus patas. Pese a mucho esfuerzo y realizado repetidas veces el intento no lo pudo lograr, ya que el gato le mordía la mano.

Ella confía en que su amigo hará todo lo posible para que ahorre dinero y no lo malgaste en tiendas donde suele comprar. "No estoy segura de cuán efectivamente me ayudará a ahorrar dinero, pero estoy seguro de que mi compañero tiene los dedos cruzados para que funcione", dijo la dueña.

El tierno video ha sorprendido ha miles de usuarios de YouTube, que les ha gustado tanto el video del gato que lo han compartido en sus redes sociales, entreteniendo a muchas más personas y dejando la gran lección de no ser compulsivo con las compras, puesto que pueden afectar tu economía drásticamente.

MIRA EL VIDEO AQUÍ: