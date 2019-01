Facebook: conmovedor momento en que novia baila con su padre con enfermedad terminal se hace viral [VIDEO]

Conmovedor. Un video en Facebook hizo que varios usuarios derramaran más de una lágrima, ya que luego de su boda, una novia realizó el tradicional baile con su papá, a quien le quedan pocos días de vida. El hecho fue registrado el pasado 29 de diciembre y ya es viral.

En el mejor día de su vida, Marie Bourne Butts no iba a permitir que su papá, Jim no baile con ella, por lo que sacó muy emocionada a su padre que estaba sentado en una silla de ruedas. Ella estaba realmente agradecida por tenerlo a su lado ese gran día por lo que no espero el clásico ritual de recepción.

La profesora de baile coge las silla de ruedas y lleva a su papá por toda la pista de baile mientras suena la clásica canción 'I hope you dance'. A continuación lo sostiene con ambas manos y empieza a bailar con él. Se da vueltas y lo abraza generando que todos sus amigos y familiares alrededor, los aplaudan. Jim, quien no se puede mover, empieza a llorar de emoción, está feliz por ver llena de alegría a su hija.

"Siempre habíamos planeado usar la canción, no estábamos seguros de cómo se sentiría ese día, simplemente sabíamos que lo haríamos de alguna manera", dijo la novia a Fox News el 5 de enero.

En mayo de 2017, a Jim le detectaron glioblastoma, una incurable forma de cáncer cerebral, tras ello comenzó a recibir cuidados para ayudarlo a que su situación no empeore. Cuando llegó el día de la boda, Marie y su esposo decididos que ese día sería también especial para ella y su padre.

El clip de tres minutos y medio tiene más de 58 mil visitas en Facebook que ha dejado con un sentimiento agridulce a los usuarios.

