Facebook: el ingenioso truco para abrir una botella de vino, que dejó a miles sorprendidos [VIDEO]

Gracias a un video de Facebook, ahora podrás abrir una botella de vino sin dificultad. Y es que un sujeto te enseña cómo hacerlo para que esta tarea sea fácil y puedas enseñárselas a tus amigos en cualquier lugar. El clip se volvió rápidamente viral y ha hecho que cientos de usuarios quieran imitar la misma técnica.

Abrir una botella de vino, no siempre es fácil y puede convertirse en una ardua tarea si no se hace correctamente. Un sacacorchos puede ser muy útil, aún así puedes correr con los riesgos de que la botella caiga al suelo, si no lo sostienes bien o peor aún, poner el corcho aún más adentro de lo que estaba.

Además hay muchas otras formas ingeniosas para abrir una botella de vino; sin embargo, la que realiza este sujeto es realmente sorprendente, ya que se ayuda con una enorme jeringa y de la física. Además cualquiera puede realizarlo.

El hombre que aparece en el video compartido en Facebook, coloca la cabeza de una jeringa dentro del corcho, aunque necesita un poco de fuerza para introducirlo, la tarea es realmente fácil. A continuación une un tubo largo de plástico con una enorme jeringa.

Tras ello, solo le queda empujar el émbolo (la parte superior) hacia abajo para que el corcho salga disparado hacia arriba. La presión y el aire que puede generar la enorme jeringa es suficiente para destapara la botella en un solo intento, lo que sorprendió a los usuarios de Facebook, quienes ya piensan realizar el truco.

