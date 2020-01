Te habías preguntado por qué tu pedido de China demora tanto en llegar a casa. Por medio de Facebook se difundió un video, que revelaría las razones de la demora, ya que las productos adquiridos desde el continente asiático no llegan a los compradores después de tres a cuatro meses y el viral podría explicarlo.

Este insólito hecho se volvió viral rápidamente en Facebook y generó todo tipo de reacciones en miles de usuarios, que no podían creer como trabajaban en la agencia de correos para repartir los pedidos a diferentes partes del mundo.

Como se aprecia en las imágenes de Facebook, hay varias personas que trabajan en la zona donde hay grandes cajas y sobres que luego serán destinados a otros países; sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención.

Ya que, en esa zona de los pedidos, tal como lo captaron para Facebook, había toneladas de cajas y sobres que se habían acumulado, entonces los trabajadores intentaban separar las cosas para poder enviarlas.

La cantidad de los pedidos era demasiado, que se acumularon formando cerros y los trabajadores tenían que subirlo para buscar las cajas y pasarlo a sus compañeros, así como quedó grabado en Facebook.

Los envíos por Internet suelen tardan entre 2 a 3 meses en llegar a los compradores que suelen hacer sus pedidos de varios países, ya sea de ropa o accesorios, en algunos casos llegan a demorar más de lo pensado a países como Perú, México y el resto de América Latina.

Así lo hicieron saber los usuarios de Facebook, que no dudaron en dejar varios comentarios de sus propias experiencias al hacer pedidos a China y que demoraron mucho tiempo en llagar hasta sus casas.

“Compré una carcasa para mi celular, tardó mes y medio, pedí reembolso y a los 4 meses llegó”, “pedí unos audífonos de wish, llevan 3 meses y no llegan”, “solicité unas cosas por wish y nunca me llegaron, reclamé el faltante y no me permitían poner comentarios por la falta de seriedad en su venta”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Facebook.

Aquí el video que finalmente devela el motivo que origina las demoras en la entrega de encomiendas procedentes de China. Puedes revisar este viral de Facebook en la parte baja de esta publicación.