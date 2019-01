Facebook: caballo ve a su dueña luego de varios meses y protagonizan emotivo reencuentro [VIDEO]

En Facebook, el video que muestra el reencuentro entre un caballo y su dueña generó diversas reacciones en los usuarios conectados en la red social. Los internautas de la plataforma se conmovieron al ver la reacción que tuvo el animal con su dueña después de verla de muchos meses.

Los animales a través de los videos compartidos en Facebook y otras redes sociales han demostrado demostrado el inmenso amor que pueden entregar a sus amos. En este reciente viral se logró ver el momento en que un caballo volvió a ver a su dueña en la granja. ¿Cómo reaccionó?

Luckyhoof, es la dueña de la mascota, quien a través de su cuenta de Facebook compartió el video que muestra el conmovedor momento con su caballo. La joven aprovechó las redes sociales para compartir su experiencia con el animal que crió desde bebé.

“Este momento ha sido el más esperado, me alejé de él por estudios y pensé que no iba a reconocerme, pero me equivoqué. Claro que los caballos no son las mascotas más comunes del mundo, pero eso no quiere decir que no pueden expresar sus sentimientos”, escribió la protagonista del video viral de Facebook.

Este visual también fue compartido por la página ‘Bl es inspirador’ en Facebook donde se registró más 450 mil reacciones en la publicación y cientos de comentarios. “Los animales saben cómo conmover a sus dueños”, se leyó en uno de los mensajes.

En esta nota te compartimos las imágenes del video viral para que puedas apreciarlo.