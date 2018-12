YouTube viral: revelan las razones por las que varios youtubers odiarían a Badabun [VIDEO]

A través de la plataforma de YouTube se compartió un video que revelaría por qué youtubers y canales de esta plataforma odiarían a Badabun. Desde acusaciones de plagios hasta graves insultos recibió este canal por parte de influencers en este clip, que se volvió rápidamente viral.

El canal 'Tú Cosmopolis' subió un polémico video que explica cómo varios youtubers y canales tuvieron enfrentamientos con el popular canal de Badabun, donde es popular su sección 'Exponiendo infieles', el cual es muy conocido en Sudamérica.

El clip muestra primero peleas 'ligeras' con el canal, pero a medida que van avanzando se revelan los enfrentamientos más fuertes.

Pero empecemos por el principio. En las imágenes explican cómo el youtuber de terror y misterio Julian Cavalero realizó un video sobre el papá de 'El Chavo del 8'; sin embargo, dicho clip habría sido plagiado por Badabun, incluso copió la foto de portada. Esto originó que el video 'plagiado' se llene de 'no me gusta'.

Continuando con la lista, los canales 'incógnita' y 'Conoce a Arnold' realizaron videos que también habrían sido plagiados por Badabun cambiando tan solo un poco la información, esto provocó que varios youtubers denuncien a Badabun por las redes sociales.

La lista prosigue hasta llegar a la peor pelea que tuvo Badabun y fue justamente con el youtuber más popular de todos los nombrados en el video: Dross, un conocido influencer venezolano que reside en Argentina, desde donde habla sobre hechos paranormales y de terror.

Resulta que el canal méxicano acusó al youtuber de no haber dicho la verdad en uno de sus videos que compartió. Inmediatamente Dross, que no permitió el ataque, señaló que Badabun hacía 'basura', mienten en sus videos y roban contenido. Sin embargo, el canal de YouTube respondió, continuando la pelea que no se sabe cuando acabará.

