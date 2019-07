Facebook: estos son los mejores memes del 2018 que debes ver antes que termine el año [FOTOS]

Compartir un buen meme debería ser considerado una cábala. Este 2018, Facebook, Twitter, Instagram y más redes sociales, se convirtieron en la cuna de la creatividad y como resultado tuvimos el "A mí me descuidas 2 minutos y ya...", "Cállese viejo lesbiano", "Oblígame p*rro", "No me quiero ir, Sr. Stark", y más creaciones humorísticas.

La agente de este 2018 estuvo muy abarrotada con cientos de memes, algunos de ellos inspirados en películas, frases de políticos, hechos curiosos del Mundial de Rusia, canciones y hasta conciertos. Facebook se convirtió en la red social más importante de los usuarios para hacer viral las divertidas imágenes, y en esta nota te compartimos algunos que seguramente te hicieron reír más de una vez.

1. El meme que comenzó el 2018 estuvo a cargo de este despistado jovencito que acudió a la Super Bowl, quien no se percató que tenía a su costado a Justin Timberlake.

2. Seguramente compartiste el meme del 'Niño que quiere pelear" que causó revuelo en las redes sociales, sobre todo en Facebook. La singular escena que presenta tiene origen en un video de YouTube y particularmente de una pelea donde el protagonista quería generar una pelea callejera. "Suéltame que lo mato", dice el muchachito.

3. Al siguiente meme se le conoce como "¿Qué haces aquí?" , donde aparece un hombre catalogado como 'El bigotón enamorado', y este irrumpe la puerta acompañado de globos y dulces, todo listo para conquistar.

4. Y como los memes van más allá de lo estático, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, protagonizó un creativo clip durante la audiencia ante el Senado estadounidense para responder sobre los datos de millones de personas que la compañía había usado sin autorización. En ese momento, el CEO hizo una tensa pausa para "beber" agua, acción que simuló frente a todos y lo volvió un meme.

5. Cada país tiene particularidades, y para representar algunos de ellos se creó el famoso meme de las "banderitas". Este se originó en México y "traduce" frases comunes de un idioma diferente al español. Cada país ha sabido adaptarlo, dejando como resultado divertidos ejemplos.

6. "El niño llorando", así se le conoce al meme que se hizo viral en las redes sociales a inicios del mes de abril. Este muestra a un pequeño lamentándose por una pérdida. El origen de la curioso escena proviene de un video triste, los internautas le dieron un toque creativo y cambiaron su contexto.

7. Si eres fan de las películas de Marvel, seguramente tienes al meme de "No me quiero ir, Sr. Stark" en tu galería. La imagen fue creado a raíz de un pequeño clip de la película Avengers: Infinity War. Pero no fue el único meme que salió del film, también está el famoso "chasquido de Thanos" o "The Decimation".

8. Si de música se trata, el meme de "Drake" lo representa bien. El origen no es incierto, sólo basta con ir hasta el minuto 1 y 20 segundos del videoclip Hotline Bling para conocerlo.

9. El Mundial de Rusia 2018 tuvo muchas anécdotas, una de esas fue la "actuación" del exfultbolista Diego Maradona cuando el seleccionado argentino se jugaba el pase a octavos de final ante el equipo de Nigeria. A raíz de ello, comenzó a circular en las redes sociales, curiosos memes del astro gaucho.

10. El meme más usado en Twitter y Facebook nos da un ejemplo curioso de lo que son capaces los usuarios si los dejas solo por poco tiempo. Las creaciones a raíz de "A mí me descuidas 2 minutos y ..." alborotaron las redes sociales, hasta ahora se sigue usando.

11. Los artistas también originan memes, este es el caso de la artista Cardi B, quien publicó una inofensiva foto de pequeña acompañada de una frase en su cuenta de Instagram y a los pocos minutos se volvió viral.

12. El tranquilo y trabajador personaje de 'David' de la caricatura ochentera 'El Gnomo', también conquistó las redes sociales debido al meme "Oblígame p*rro" que los usuarios crearon con su imagen.

13. La frase "No quiero ir a trabajar" en referencia a una imagen de He- Man, personaje de ficción del dibujo animado 'Masters Of The Universe', fue convertido al meme "Y si renuncio y ...". Este generó furor en las redes sociales.

14. "Estoy Chihuán", la curiosa jerga peruana que nació en alusión a la congresista Leyla Chihuán en relación al sueldo que percibe como legisladora, se volvió viral en los últimos meses. Aquí uno de los más creativos memes.

15. Para cerrar con broche de oro, el meme más viral de Facebook resultó ser 'Dino' de "Cállese viejo lesbiano". Se hicieron remix y varias versiones musicales con la frase, incluso pusieron a bailar al dinosaurio.