Facebook viral: polémica entre usuarios por anciano que trabaja en un local de 'fast food' [VIDEO]

A través de su Facebook, una muchacha compartió un video que generó un polémico debate entre usuarios, ya que captó a un abuelo trabajando en un conocido establecimiento de comida rápida en Chile, esto se volvió viral en cuestión de horas.

La responsable fue una muchacha de nombre Cata Lina, quien registró las imágenes de Facebook, acudió el último viernes al local de McDonald's cerca al metro Las Mercedes en Puente Alto, en Chile y se dio con la sorpresa que la persona encargada de limpiar las mesas era un anciano.

El abuelito se esfuerza por limpiar la mesa y por ratos se sienta en una de las sillas, además las sujeta para poder realizar su labor, como se aprecia en el video de Facebook, esto generó que varias personas se muestren a favor y en contra.

“Que pena más grande como ningún familiar lo va ayudar fuera mi papá no lo dejo trabajar y que no haga nada y disfrute”, “mañana me voy a dar una vuelta,no a comer sino a ayudarle. De eso se trata chicos. Menos opiniones, ¡más acción! Entre todos podemos hacer una diferencia para este noble caballero”, “hace su trabajo feliz. Si van a consumir a este local lo mejor es ser respetuosos dejando el lugar limpio y ordenado”, son algunos de los comentarios en Facebook de usuarios que debatieron sobre el tema que se volvió viral.

"Me enorgullece, pero a la vez me da pena y rabia que a su edad tenga que estar trabajando para poder sustentar sus necesidades, una clara imagen y video de la realidad en este país y en varios. Este caballero se encuentra trabajando en el McDonald's de metro Las Mercedes, si lo ve rajese con una luquita, se lo agradecerá bastante", escribió la joven Cata Lina en su página de Facebook.

Aquí te dejamos el video viral que subió la muchacha a su Facebook y que ya fue compartido más de 3 mil veces.