YouTube viral: bailarín se emociona y termina sufriendo brutal caída de tarima [VIDEO]

Un gracioso video publicado recientemente en YouTube y otras redes sociales nos muestra el preciso momento en que un bailarín colombiano sufre un brutal accidente, luego de que se emocionara tanto al bailar que terminaría cayendo de una tarima.

De acuerdo a medios extranjeros, el protagonista de este incidente que ha hecho reír a todos en YouTube se llama Camilo Zamora, un bailarín que pertenece a la Orquesta Calibre que el pasado martes 25 de diciembre se presentó en Cali.

Durante la presentación, que tiene miles de reproducciones en YouTube, podemos ver cómo el bailarín se emociona tanto que no se percata que se quedó sin piso y termina cayendo varios metros, ante el asombro de todos los presentes.

Las imágenes compartidas en YouTube dieron la vuelta al mundo, incluso el mismo Zamora compartió el video en su cuenta de Instagram, asegurando que se encontraba bien y que el golpe que se dio ese día no fue de consideración.

"Este video viral de mi caída anoche demuestra que lo dí todo, no me quedé con nada y eso me hace hoy un ser humano inmensamente feliz. Quiero agradecer a todos los que se preocuparon y me escribieron, estoy completamente bien", escribió el bailarín.

Los cientos de seguidores Zamora en Instagram y YouTube le escribieron mensajes de apoyo, incluso algunos sumamente cómicos, como el de un usuario que escribió "Si caí en las mentiras de mi ex, porqué no vas a caer tú, eres el mejor".