Facebook: ¿Miles Morales existe en verdad? Curioso video ha sorprendido a fans de Spiderman

Está causando sensación en las redes sociales. Una mujer subió un curioso video en su cuenta de Facebook, en la que muchos usuarios compararon a su hijo con uno de los personajes revelaciones del mundo de los héroes: Miles Morales.

Cabe resaltar que este joven se vuelve Spiderman en un universo paralelo, donde Peter Parker fallece. Miles Morales es el primer afroamericano que tiene estos poderes y recientemente tiene una película llamada Into The New Verse.

En las imágenes se puede como el hijo de una mujer se había vestido como Spiderman y comenzó a pasearse por toda la sala. De un momento a otro, la madre ya no lo encontraba hasta que decidió buscarlo y cuando lo encontró, se dio con una gran sorpresa.

Su hijo se había trepado a unos estantes que estaban en la pared; sin embargo, no podía bajarse e incluso tenía miedo de bajar. La madre decidió grabar absolutamente todo mientras le decía a su pequeño que intente bajar, mientras este le reclamaba que no podía hacerlo.

El video ha arrasado en las redes sociales, incluso muchos usuarios han comparado al pequeño con el personaje afroamericano, Miles Morales, debido al color de piel. Sin duda alguna, el niño se encontraba haciendo miles de travesuras, aunque esa última le salió muy caro, pues ya no podía bajar.

"Cuando Spiderman se da cuenta que sigue siendo Spiderboy, llama a su Spidermom para que lo ayude", "Ver a Miles Morales le ha hecho creer que también es Spiderman", son algunos comentarios que se pueden leer en el video de Facebook.