WhatsApp: Este peruano le rompió el corazón a su novia pero no esperaba su increíble respuesta [FOTOS]

La sorpresa fue general entre los usuarios que han presenciado la historia de esta joven que terminó con el corazón roto a muy poco de llegar la Navidad. Y es que su novio no tuvo reparos en intentar terminar la relación a través de WhatsApp, por lo cual fue considerado como un 'cobarde'.

La muchacha, quien compartió las capturas de WhatsApp como 'venganza', tomó esta drástica decisión, debido a que su expareja eligió el peor momento del mundo para poner fin a su relación que, si bien no tenía mucho tiempo, si contaba con varios momentos importantes.

Como podrás apreciar en las capturas de WhatsApp, que han sido compartidas por varias páginas de Facebook, el exnovio de la joven por alguna razón desconocida decidió dar por terminada la relación “por lo sano” y a fin evitar generar rencores a futuro.

“He pensado sobre esto y creo que es mejor dejarlo ahí no más y cortar por lo sano. No estamos en la misma página y continuar no me parece lo correcto”, puede leerse en el mensaje de WhatsApp que le dejó el joven a su expareja.

Sin embargo, para asombro del sujeto, luego de algunos minutos de reflexión, la chica respondió el inoportuno mensaje y le agradeció por su sinceridad, además de desearle una “Feliz Navidad”.

“No te preocupes, me di cuenta desde hace unas semanas que esto no iba a funcionar. Feliz Navidad”; fue el mensaje final que dejó la joven a su expareja, quien no volvió a escribirle a la muchacha.

Las capturas de esta conversación de WhatsApp se hicieron virales en Facebook, donde miles de usuarios no dudaron en mostrar su apoyo hacia la joven, quien en ningún momento le reclamó o mostró debilidad frente a esta dura decisión que tomó su pareja en vísperas de la Navidad.

