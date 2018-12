Facebook: joven ‘sin cabeza’ va de compras y causa pánico en la ciudad [VIDEO]

Miles de reacciones y todo tipo de comentarios ha generado en Facebook una pesada broma que ejecutó un joven, quien se hizo pasar por un hombre “sin cabeza”.

Tal como se nos mostró en un reciente video compartido en Facebook, el joven se colocó un aditamento para fingir no tener cabeza y causó terror en varios establecimientos comerciales a los cuales llegó para asustar. La reacción que tuvieron al verlo quedó registrado en dicha red social y el video ya es toda una sensación.

En el video, el cual ya se ha vuelto viral en Facebook donde ya cuenta con más de 1.8 millones de reproducciones, podemos ver como el joven bromista ideó un disfraz que le permitía aparentar que no tenía cabeza; de esta forma se puso a conducir y acudió a diversos establecimientos de comida rápida a fin de medir la reacción que tendrían los vendedores al verlo así.

Tal como podemos ver en este video de Facebook, en el momento en que el ‘hombre sin cabeza’ se acercaba con su vehículo para pagar por el servicio que le brindaban, todos los trabajadores que lo vieron reaccionaron espantados al ver al extraña aparición que se dio en su establecimiento público.

El video ha resultado muy jocoso en Facebook, donde miles afirmaron que fue la mejor broma del año, la cual ha generado llanto, gritos, susto y todo tipo de reacciones, las cuales han quedado registradas en dicho video que ya se ha viralizado en dicha red social.

“Si me pasara a mi, me muero”, “Eso no me lo esperaba, qué tal susto”; fueron algunos de los comentarios que se pudieron rescatar de dicha publicación que ya ha dado la vuelta al mundo gracias a Facebook, red social preferida por cienos de usuarios para compartir este tipo de bromas y burlas creadas por algunos usuarios para generar vistas y seguidores.

Aquí el video que ha desatado todo tipo de reacciones en dicha red social.