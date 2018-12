YouTube: extraño anillo se forma en el cielo de Rusia y aterroriza a todos los transeúntes

Un joven se encontraba caminando por el distrito de Zyablikovo, en Moscú, Rusia, cuando de pronto se percató que en el cielo se estaba formando una extraña figura. El suceso captó la atención del joven, motivo por el que decidió sacar su celular para registrar el acontecimiento y luego publicarlo en su canal de YouTube, donde se hizo viral.

De acuerdo con el video viral de YouTube, en el cielo de Rusia se había formado un extraño anillo negro. Todos los habitantes del distrito de Zyablikovo creyeron que se trataba de un extraterrestre; sin embargo, luego descartaron esa hipótesis.

Los habitantes de este distrito ruso señalaron que no era un marciano ya que el objeto no se movía por ningún motivo, lo cual no es común en los platillos voladores.

"Capté este fenómeno muy extraño en el distrito de Zyablikovo en Moscú. Todos creímos que se trataba de un marciano, pero otros aseguraron que solo un fenómeno de la naturaleza", señaló el joven en la leyenda del video viral de YouTube.

Como era de esperarse, este extraño suceso dividió a los internautas y generó todo un debate en YouTube. Algunos sostuvieron que sí se trataba de un marciano, mientras que otros señalaron que solo era el inicio de una lluvia.

Hasta el momento, el video viral tiene cerca de 2 millones de reproducciones, más de 100 mil likes y cientos de comentarios en YouTube.

Mira el video viral de YouTube: