Vía Facebook: ¿el carro de Badabun se encuentra en Perú? Aquí la verdad de las fotos [FOTOS]

Entérate de todo. Gracias a Facebook, muchos peruanos se han llevado una gran sorpresa, luego de enterarse que el auto de Badabun, el exitoso canal de YouTube, estaría circulando por las calles de Lima; sin embargo, las imágenes que se viralizaron en la red social tienen un gran secreto y aquí te lo revelaremos.

Aunque a primera vista parecen haber sido tomadas en algún lugar de Lima, lo cierto es que todas las fotos del auto de Badabun que están circulando en Facebook son falsas y fueron tomadas en otros países. Como la principal de esta nota, que fue tomada en la ciudad de Tulcán, en Ecuador.

Si nunca has escuchado de Badabun, pues debes saber que es un popular canal de YouTube que tiene varios programas, uno de ellos se llama "Exponiendo infieles" y como su nombre lo indica, tiene como objetivo poner a prueba a una pareja y ver si uno de ellos es infiel.

Lizbeth Rodríguez, la conductora de este programa, suele salir a las calles y acerca a parejas a quienes les propones un trato, el cual consiste en darle una cierta cantidad de dinero, a cambio de que pueda tener acceso al celular y ver las fotos o mensajes del supuesto infiel.

La 'Chica Badabún', como se conoce popularmente a Rodríguez, siempre termina descubriendo mensajes subidos de tono hacia otra persona (que no es la pareja del 'infiel') o fotos íntimas de un extraño, lo que provoca que laa pareja se ponga a pelear frente a cámaras.

Miles de personas en Facebook critican duramente este popular programa de origen mexicano; sin embargo, lo que pocos saben es que todo sería armado y los protagonistas son personas que reciben una paga, un hecho que la misma 'Chica Badabún' reveló hace algunos días.

"Les hacemos firmar una hoja, en la que aceptan salir en el video. Si una de las personas no acepta jugar, el juego no procede, pero si la pareja accede por la presión de su acompañante, se inicia el juego", señaló Lizbeth Rodríguez en YouTube.

Sin embargo, la mayoría de peruanos en las redes sociales, sobre todo Facebook, no sabe esta gran verdad de 'Exponiendo infieles' y tiene miedo de que la 'Chica Badabun' arruine su relación, algo que no sucederá, ya que las imágenes que circulan no fueron tomadas en Perú.

Aunque muchas páginas de Facebook aseguren que el vehículo de Badabun ya se encuentra en nuestro país, lo cierto es que Lizbeth Rodríguez no ha publicado nada en su cuenta oficial, lo único que existe es un supuesto anuncio, pero este sería falso.

Hace unos días, una página de Facebook que tiene el nombre de la 'Chica Badabun' aseguró que el programa 'Exponiendo infieles' iba a llegar a Lima; sin embargo, ese perfil es falso, pese a esto, la imagen se hizo viral entre los usuarios de la red social.

Aquí un programa de 'Exponiendo Infieles'