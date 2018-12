Facebook: jóvenes tienen ‘duelo’ con fuegos artificiales y el final es inesperado [VIDEO]

Con la llegada de la Navidad, miles de usuarios de Facebook ya se alistan para celebrar estas fiestas con fuegos artificiales, los cuales adornan los cielos limeños con alegres luces multicolores. Sin embargo, en Facebook se ha mostrado un video que nos reveló el peculiar “duelo” que protagonizaron dos jóvenes en su localidad.

Tal como pudimos ver en el video compartido en Facebook, los jóvenes se provisionaron de varias luces de bengala y se dispusieron a enfrentarse entre sí en una batalla peculiar, la cual ya se ha vuelto viral en dicha red social.

En el video, compartido en Facebook por los mismos jóvenes, pudimos presenciar cómo ellos se dispusieron a provisionarse de los cohetes y bengalas para enfrentarse mutuamente en una batalla jamás vista en redes sociales.

Como podemos ver en el video viral de Facebook, ambos tomaron distancia y se enfrentaron con dichos fuegos artificiales, los cuales se lanzaban en sus direcciones contrarias; causando todo un espectáculo de luces multicolores que ya ha sorprendido a miles en dicha red social.

“Wao, me hizo recordar a un enfrentamiento de Harry Potter”, “Es peligroso pero me gustaría intentarlo”; fueron algunos de los comentarios que se pudieron rescatar de Facebook, donde el video generó todo tipo de reacciones puesto que este tipo de prácticas pueden resultar peligrosas si no se manipulan adecuadamente, ya que dichos fuegos artificiales podrían dañar la vista de las personas.

En este caso, los jóvenes se divirtieron jugando juntos y al final se quedaron sin fuegos artificiales por lo que la "batalla" terminó en un empata. Aquí te compartimos el video que se ha viralizado luego de ver que estos jóvenes se enfrentaban en una batalla campal a solo pocos días de la llegada de la Navidad.