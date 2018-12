Facebook: Hombre usa psicología inversa para que su perro tome sus medicamentos

¿Quién no ha tenido problema con sus mascotas a la hora de darle una pastilla? En más de una ocasión, estas se rehúsan a ingerirlas y uno termina sufriendo. Sin embargo, un joven usó Facebook para mostrar un increíble truco, con el que no tendrás que sufrir para darle su medicamento.

La mayoría de usuarios quedó conforme con lo que vio en el video, incluso algunos comentaron que lo habían hecho acabo y que sí funcionaba. Esto se trataría de la psicología inversa, la cual hace creer al perro que no debe comerlo. ¿No lo crees? Aquí podrás ver el nuevo viral de Facebook.

En las imágenes se puede ver como el hombre, de nacionalidad brasilera, le enseña a su perro las pastillas que tiene que comer, en eso el can no le hace caso y sigue con su plato de galletas. Tras ver esto, comienza a decir "no puedes, no puedes comerlo" y empieza a señalar la caja de medicamentos.

El perro al ver que le estaban diciendo que no, empieza acercarse a su dueño lentamente, mientras este va abriendo la tableta y le sigue diciendo que no puede comerlo. El can, al ver que le estaban negando, sigue insistiendo y se le trepa a su pierna.

Después de segundos, el joven finge que se le cae una de las pastillas y el can lo agarra y empieza a tragarlo, mientras su dueño sigue diciendo que no debía hacer esto. Sin embargo, todo fue un truco para que la mascota pueda tomar su medicamento sin necesidad de estar peleando.

El video de Facebook no tardó en volverse viral por el ingenio del hombre.