Facebook: Valiente mujer arriesga su vida por salvar a tierno animal en una vía rápida [VIDEO]

En Facebook se ha viralizado el video de una valiente mujer que arriesgó su vida por rescatar de una muerte segura a un pequeño animal que se encontraba en una carretera. El acto generó ciento de palmas de los usuarios que felicitaron a la dama por hacer lo que nadie más hizo.

Nakhon Ratchasima, de 40 años, jamás se imaginó que el acto que realizó sería viral y se convertiría en su país de origen: Tailandia y muchos países. Y es que el clip fue tan visto que los usuarios lo viralizaron en varias redes sociales.

La protagonista del video iba manejando su moto por una carretera cuando se percató que un pequeño gato estaba tratando de cruzar la vía rápida, sin embargo se había quedado paralizado por el sonido de los autos.

Un chofer de un camión detuvo su vehículo para no dañar al pobre minino que por suerte no se movía ni intentaba cruzar la vía porque estaba temblando sin embargo, no bajó de su auto, en vez de eso permitió que Nakhon descendiera de su moto y se acerque con mucho cuidado a rescatar al felino.

Cogió al gato y se alejó corriendo fuera de la vía, tras ello los autos reanudaron su marcha. Cuando volvió, se aseguró que el felino estuviera bien cogiéndolo y mirándolo con mucha ternura. Tras ello, se acercó a su acompañante que la grababa desde la motocicleta. Esto causó cientos de reacciones de los usuarios de Facebook que agradecieron a la mujer por su valeroso acto.

MIRA EL VIDEO AQUÍ: