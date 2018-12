Facebook: deja bajo el agua auto de casi 80 mil dólares y audio que envía a vecinos se vuelve viral

Insólito. Un video de Facebook se ha hecho viral luego que una mujer que vivía en una de las zonas más costosas de Argentina cayera junto a su auto en su piscina y luego enviara un audio por WhatsApp a sus vecinos para explicarles lo que pasó y sobre todo para pedirles un favor.

Una mujer que vive en la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires en Argentina, una de las zonas más pudientes del distrito cayó junto a su costoso auto marca Audi de casi 80 mil dólares en su propia piscina, según comentó, fue debido a una falla del vehículo.

Pero eso no es todo, sino que el mensaje que envió a sus vecinos se viralizó. "Tuve un accidente doméstico, bah, me caí con mi camioneta y todo a mi pileta". Pero no quedó allí sino que se disculpó y pidió que el dueño del auto de marca Ford Focus sea retirado pues iba a venir la grúa a sacar su carro.

Junto al audio, se viralizaron las imágenes del vehículo, mientras es retirado de la pileta por la grúa. Por el momento, las autoridades no han dado una versión oficial de la historia, sin embargo ha causado varias risas en los usuarios de Facebook.

El vehículo que se muestra en imágenes es un Audi Q5 de última generación cotizado en 78,600 dólares en ese país. Ahora definitivamente bajará de precio. Aún no se sabe si seguirá funcionando pese a estar bajo el agua.

MIRA EL VIDEO VIRAL AQUÍ:

ESCUCHA EL AUDIO: