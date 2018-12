Vía Facebook: buscó impresionar con sus "viajes" alrededor del mundo, pero detalle lo desenmascaró [FOTOS]

Detalle lo desenmascaró por completo. Facebook se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas por millones de usuarios por la interfaz que tiene, la cual te permite compartir fotografías sobre los viajes que realizas en diversas partes del mundo.

Un joven peruano intentó presumir en Facebook los supuestos viajes que había realizado en varios lugares del Perú y el mundo, pero un inesperado detalle causó que quedara en evidencia y descubrieran así que todo fue un engaño. El hecho se ha vuelto viral en dicha red social por el inesperado detalle que lo delató todo.

En Facebook miles de usuarios quedaron sumamente sorprendidos al descubrir que un joven fingió viajar por todo el mundo para sorprender a los amigos que tenía agregado en dicha red social; sin embargo, lo que más llamó la atención es la forma en la cual todos se percataron de su engaño.

¿Cómo sucedió? Todo comenzó cuando el joven compartió en Facebook las presuntas fotografías de los viajes que realizó en el Perú y en otros países del mundo. Según pudimos ver en sus publicaciónes de Facebook el joven afirmó haber viajado al Cusco y conocer Machu Picchu; además de conocer otros países como Brasil, Francia y hasta Alemania.

Sin embargo, algunos de los usuarios que vieron estas publicaciones en Facebook, se dieron cuenta de un “pequeño” e inesperado detalle que puso en tela de juicio la originalidad de dichas imágenes compartidas por el joven peruano.

Y es que una de las imágenes que ya se han vuelto virales en Facebook pudimos ver que el joven tenía como fondo al Valle del Colca en el que es posible ver este fenómeno llamado el “Vuelo del Cóndor”; sin embargo, todo parece indicar que el joven desconocía totalmente de este hecho y afirmó haber estado en Francia.

El hecho sorprendió a miles de usuarios quienes no dudaron en trolearlo por este hecho que no pasó desapercibido en dicha red social; sin embargo esto no es todo ya que además el joven se tomó una fotografía en la Gran Muralla China y en la fotografía afirmó que estuvo en Alemania.

Sin duda alguna este terrible ‘fail’ le ha costado todo tipo de burlas en Facebook, donde por mucho tiempo los usuarios no podrán olvidar su ocurrencia al fingir que visitó estos lugares, cuando todo en realidad era un engaño.